18:22 | ТЕННИС — ATP

Маррэй вышел в полуфинал итогового турнира ATP

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Теннисист Энди Маррэй стал полуфиналистом итогового турнира АТР. Британец выиграл первый сет матча группового турнира против Станисласа Вавринки. Это позволит ему занять одно из двух первых мест в группе вне зависимости от итогов поединка.

У Маррэя на данный момент разница по выигранным сетам 5:1, у Вавринки при победе над сегодняшним соперником будет 4:3. Этот показатель будет учитываться в том случае, если сегодня Кеи Нишикори одержит победу над Марином Чиличем. В таком случае из группы выйдут британец и японец.

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