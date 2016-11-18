Маррэй вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Теннисист Энди Маррэй стал полуфиналистом итогового турнира АТР. Британец выиграл первый сет матча группового турнира против Станисласа Вавринки. Это позволит ему занять одно из двух первых мест в группе вне зависимости от итогов поединка.

У Маррэя на данный момент разница по выигранным сетам 5:1, у Вавринки при победе над сегодняшним соперником будет 4:3. Этот показатель будет учитываться в том случае, если сегодня Кеи Нишикори одержит победу над Марином Чиличем. В таком случае из группы выйдут британец и японец.