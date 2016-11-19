Маррэй вырвал победу у Раонича и вышел в финал итогового турнира года

Энди Маррэй пробился в финал итогового турнира года в Лондоне. В полуфинале первый номер мирового рейтинга победил Милоша Раонича в трех сетах. Поединок длился более, чем три с половиной часа. В решающей партии британский теннисист отыграл матчбол.

В финале Маррэй сыграет с победителем пары Новак Джокович – Кеи Нишикори.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final

Призовой фонд 7 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Маррэй (Великобритания, 1) – Раонич (Канада, 4) – 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (11:9)