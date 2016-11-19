Маррэй вырвал победу у Раонича и вышел в финал итогового турнира года

Энди Маррэй пробился в финал итогового турнира года в Лондоне. В полуфинале первый номер мирового рейтинга победил Милоша Раонича в трех сетах. Поединок длился более, чем три с половиной часа. В решающей партии британский теннисист отыграл матчбол.
В финале Маррэй сыграет с победителем пары Новак Джокович – Кеи Нишикори.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final
Призовой фонд 7 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Маррэй (Великобритания, 1) – Раонич (Канада, 4) – 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (11:9)
and0508
А жаль . что Раонич проиграл ....Теперь надежда на Джока ..но чувствую сольет ....
22:56
djavdet
Раонич научился брать чужие подачи, но забыл при этом выигрывать тай-брейки.
21:21
Айртон
Матч, достойный финала.) Энди, молорик!)
21:03