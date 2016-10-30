17:56 | ТЕННИС — ATP

Маррэй выиграл турнир в Вене

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Британец Энди Маррэй стал победителем турнира ATP в Вене. В финале он в двух сетах обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга. Для Маррэя этот титул стал уже седьмым в нынешнем сезоне. Маррэй побеждал на трех последних турнирах, в которых принимал участие.

Отметим, что он может стать первой ракеткой мира уже после соревнований в Париже, если выиграет в столице Франции, а Новак Джокович не дойдет до финала (либо же если выйдет в финал, а серб проиграл до полуфинала).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 1 884 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Маррэй (Великобритания, 1) – Цонга (Франция, 6) – 6:3, 7:6 (8:6)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2016/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Я из Волгограда

Или Александр Бублик. Тоже наш человек. А что. Парень уже сейчас занимает первое место в мире среди игроков,добившихся наибольшего прогресса в этом году. А этот рейтинг учитывает не только мужиков,но и женщин. То есть, в объединенном рейтинге самых прогрессирующих теннисистов мира наш парень занимает первое место.Ну а с его физическими данными титул первой ракетки мира -это только вопрос времени.

19:05

Хрю-хрю

ЧМОка, первым в мире скоро станет Карен Хачанов.

18:10

Айртон

Браво, Энди!)) Скоро ты станешь первым в мире!)

18:07

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