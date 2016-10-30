Маррэй выиграл турнир в Вене

Британец Энди Маррэй стал победителем турнира ATP в Вене. В финале он в двух сетах обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга. Для Маррэя этот титул стал уже седьмым в нынешнем сезоне. Маррэй побеждал на трех последних турнирах, в которых принимал участие.

Отметим, что он может стать первой ракеткой мира уже после соревнований в Париже, если выиграет в столице Франции, а Новак Джокович не дойдет до финала (либо же если выйдет в финал, а серб проиграл до полуфинала).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 1 884 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Маррэй (Великобритания, 1) – Цонга (Франция, 6) – 6:3, 7:6 (8:6)