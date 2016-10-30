Маррэй выиграл турнир в Вене

Британец Энди Маррэй стал победителем турнира ATP в Вене. В финале он в двух сетах обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга. Для Маррэя этот титул стал уже седьмым в нынешнем сезоне. Маррэй побеждал на трех последних турнирах, в которых принимал участие.
Отметим, что он может стать первой ракеткой мира уже после соревнований в Париже, если выиграет в столице Франции, а Новак Джокович не дойдет до финала (либо же если выйдет в финал, а серб проиграл до полуфинала).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 1 884 645 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Маррэй (Великобритания, 1) – Цонга (Франция, 6) – 6:3, 7:6 (8:6)
Я из Волгограда
Или Александр Бублик. Тоже наш человек. А что. Парень уже сейчас занимает первое место в мире среди игроков,добившихся наибольшего прогресса в этом году. А этот рейтинг учитывает не только мужиков,но и женщин. То есть, в объединенном рейтинге самых прогрессирующих теннисистов мира наш парень занимает первое место.Ну а с его физическими данными титул первой ракетки мира -это только вопрос времени.
19:05
Хрю-хрю
ЧМОка, первым в мире скоро станет Карен Хачанов.
18:10
Айртон
Браво, Энди!)) Скоро ты станешь первым в мире!)
18:07