13:32 | ТЕННИС — ATP

Маррэй выиграл турнир в Шанхае

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Британец Энди Маррэй стал победителем турнира ATP в Шанхае. В финале он в двух сетах одолел испанца Роберто Баутисту Агута. Напомним, что в полуфинале Агут нанес поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Для Маррэя этот титул стал 41-м в карьере в одиночном разряде. Отметим, что ранее в этом месяце британец победил на турнире в Пекине.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 5 452 985 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Маррэй (Великобритания, 2) – Баутиста Агут (Испания, 15) – 7:6 (7:1), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/shanghai/2016/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Пятачок

Молодец, Энди! Проводит шикарный сезон. Показывает высокотехничный умный теннис. И когда он играет, всегда видно, что это играет человек в отличие от Нолика, который - вылитый био-робот. Таких био-роботов в туре два: Нолик и Надя. Слава Богу, что их кащеево владычество, похоже, заканчивается.

14:05

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