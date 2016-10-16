Маррэй выиграл турнир в Шанхае

Британец Энди Маррэй стал победителем турнира ATP в Шанхае. В финале он в двух сетах одолел испанца Роберто Баутисту Агута. Напомним, что в полуфинале Агут нанес поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
Для Маррэя этот титул стал 41-м в карьере в одиночном разряде. Отметим, что ранее в этом месяце британец победил на турнире в Пекине.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 5 452 985 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Маррэй (Великобритания, 2) – Баутиста Агут (Испания, 15) – 7:6 (7:1), 6:1
WeAreTennis: 2016 #ShanghaiMasters Champion: Andy #Murray (GIF doublefault28) pic.twitter.com/cpzDzAOgty– Pipi Nuñez (@NunezPipi) 16 октября 2016 г.
Пятачок
Молодец, Энди! Проводит шикарный сезон. Показывает высокотехничный умный теннис. И когда он играет, всегда видно, что это играет человек в отличие от Нолика, который - вылитый био-робот. Таких био-роботов в туре два: Нолик и Надя. Слава Богу, что их кащеево владычество, похоже, заканчивается.
14:05