Маррэй выиграл турнир в Шанхае

Британец Энди Маррэй стал победителем турнира ATP в Шанхае. В финале он в двух сетах одолел испанца Роберто Баутисту Агута. Напомним, что в полуфинале Агут нанес поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Для Маррэя этот титул стал 41-м в карьере в одиночном разряде. Отметим, что ранее в этом месяце британец победил на турнире в Пекине.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 5 452 985 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Маррэй (Великобритания, 2) – Баутиста Агут (Испания, 15) – 7:6 (7:1), 6:1