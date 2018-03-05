14:10 | Теннис — ATP

Маррэй впервые за 12 лет потерял звание первой ракетки Великобритании

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Теннисист Энди Маррэй впервые за 12 лет упустил звание первой ракетки Великобритании, сообщает GBtennis. В обновленном рейтинге ATP он идет на 29-м месте.

Лучшим британским теннисистом является Кайл Эдмунд, который занимает 24-ю строчку.

30-летний Маррэй был первой ракеткой Великобритании с 2006 года на протяжении 608 недель. Напомним, что спортсмен не выходил на корт с Уимблдона-2017. В январе он перенес операцию на бедре и планирует вернуться в тур в конце мая или начале июня.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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sergey.v1968

shpasic - с языка снял)

15:36

shpasic

ну шо, эра Маррея, бгг))

14:16

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