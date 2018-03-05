Маррэй впервые за 12 лет потерял звание первой ракетки Великобритании

Теннисист Энди Маррэй впервые за 12 лет упустил звание первой ракетки Великобритании, сообщает GBtennis. В обновленном рейтинге ATP он идет на 29-м месте.

Лучшим британским теннисистом является Кайл Эдмунд, который занимает 24-ю строчку.

30-летний Маррэй был первой ракеткой Великобритании с 2006 года на протяжении 608 недель. Напомним, что спортсмен не выходил на корт с Уимблдона-2017. В январе он перенес операцию на бедре и планирует вернуться в тур в конце мая или начале июня.