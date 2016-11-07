Маррэй возглавил рейтинг ATP

На официальном сайте АТР опубликован обновленный рейтинг. Как уже было известно, возглавил его впервые в карьере британский теннисист Энди Маррэй. Он сместил с вершины серба Новака Джоковича, который на прошлой неделе не смог выйти в полуфинал турнира в Париже. Он лидировал в рейтинге 223 недели.

Лучший из россиян Андрей Кузнецов поднялся на две строчки и занимает 46-е место.

Рейтинг АТР

Положение на 7 ноября

1 (2*). Маррэй (Великобритания) – 11185 очков,

2 (1). Джокович (Сербия) – 10780,

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5115,

4 (5). Раонич (Канада) – 5050,

5 (4). Нишикори (Япония) – 4705,

6 (7). Монфис (Франция) – 3625,

7 (10). Чилич (Хорватия) – 3450,

8 (6). Надаль (Испания) – 3300,

9 (8). Тим (Австрия) – 3215,

10 (11). Бердых (Чехия) – 3060…

16 (9). Федерер (Швейцария) – 2130…

46 (48). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 970…

52 (54). ХАЧАНОВ (Россия) – 873…

55 (51). ЮЖНЫЙ (Россия) – 826…

78 (79). КРАВЧУК (Россия) – 707.