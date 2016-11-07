Маррэй в Лондоне сыграет с Вавринкой, Джокович - с Раоничем

В Лондоне состоялась жеребьевка итогового турнира года, который стартует в воскресенье. Первая ракетка мира британец Энди Маррэй стартует на турнире матчем с чемпионом US Open швейцарцем Стэном Вавринкой. Хорват Марин Чилич сыграет с японцем Кеем Нишикори, серб Новак Джокович встретится с канадцем Милошем Раоничем, а француз Гаэль Монфис – с австрийцем Домиником Тимом.

Состав итогового турнира года ATP-2016 по группам:



Группа Джона Макинроя – Маррэй (Великобритания, 1), Вавринка (Швейцария, 3),Нишикори (Япония, 5), Чилич (Хорватия, 7);



Группа Ивана Лендла – Джокович (Сербия, 2), Раонич (Канада, 4), Монфис (Франция, 6), Тим (Австрия, 8).