17:03 9 февраля | ТЕННИС — ATP

Маррэй сыграет с Федерером 7 ноября в Глазго

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Первая ракетка мира Энди Маррэй в четверг объявил о том, что сыграет с 18-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Роджером Федерером во втором показательном турнире, получившем название Andy Murray Live. Мероприятие пройдет 7 ноября в Глазго. Кроме одиночного поединка между Маррэем и Федерером также состоится парный матч, в котором к ним присоединятся Джейми Маррэй, Тим Хэнмен и Мансур Бахрами. В прошлом году билеты на Andy Murray Live были распроданы за 48 часов, на этот раз ожидается еще более высокий интерес.

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