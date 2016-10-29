17:48 | ТЕННИС — ATP

Маррэй сыграет с Цонга в финале турнира в Вене

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В полуфинале турнира ATP в Вене француз Жо-Вилфрид Цонга в трех сетах одолел хорвата Иво Карловича. В финале он сойдется с Энди Маррэем. Британец пробился в финал без борьбы – его соперник Давид Феррер из Испании не вышел на корт из-за травмы.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 1 884 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Цонга (Франция, 6) – Карлович (Хорватия, 8) – 5:7, 7:5, 7:6 (8:6)

Маррэй (Великобритания, 1) – Феррер (Испания, 5) – 0:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2016/

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