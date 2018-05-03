Маррэй сыграет на турнире в Розмалине

Британец Энди Маррэй сыграет на турнире в Розмалене, в Нидерландах, который пройдет с 9 по 18 июня. 30-летний теннисист впервые вернется на корт после перенесенной в январе травмыф на бедре.

– Это хорошая возможность подготовиться к Уимблдону, – цитирует BBC Маррея. – Я слышал много хорошего об этом турнире. Говорят, что там отличные корты.

Напомним, Маррей не принимал участия в соревнованиях в Нидерландах с 2015 года, когда он дошел до четвертьфинала турнира в Роттердаме. Ранее он планировал вернуться и сыграть на закрытых кортах в Глазго и Лафборо. В Шотландии теннисист не смогу принять участие, но вероятность выступления в Англии еще сохраняется.