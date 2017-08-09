Маррэй снялся с турнира в Цинциннати

Британец Энди Маррэй объявил, что не выступит на турнире в Цинциннати из-за травмы бедра. Таким образом, 30-летний теннисист может потерять первую строчку в рейтинге ATP. Ранее он уже пропустил турнир в Монреале.

- К сожалению, я не смогу сыграть в Цинциннати, так как продолжаю восстанавливаться после травмы, - цитирует пресс-служба турнира Маррэя. - Я всегда с удовольствием играл на этом турнире и с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году.

На турнире в Цинциннати, который пройдет с 14 по 20 августа, Маррэя заменит россиянин Даниил Медведев.