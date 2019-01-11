Маррей расплакался, объявив о завершении карьеры. Видео

Британский теннисист Энди Маррей не смог сдержать слез, когда объявил о завершении карьеры. Напомним, что причиной такого решения стала боль в бедре. Спортсмен получил травму в июле 2017 года, в январе 2018 года перенес операцию.
Маррэй на пресс-конференции отметил, что чувствует себя не очень хорошо, затем прослезился и на время покинул зал.
Британец рассчитывает, что завершит карьеру после выступления на Уимблдонском турнире.
В первом круге Australian Open Маррей сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.
Emotional Andy Murray announces plan to retire | https://t.co/Mxn0G0DHNe pic.twitter.com/dOPe2MEWJm– RTÉ News (@rtenews) 11 января 2019 г.
Загрузка...