Маррей расплакался, объявив о завершении карьеры. Видео

Британский теннисист Энди Маррей не смог сдержать слез, когда объявил о завершении карьеры. Напомним, что причиной такого решения стала боль в бедре. Спортсмен получил травму в июле 2017 года, в январе 2018 года перенес операцию.

Маррэй на пресс-конференции отметил, что чувствует себя не очень хорошо, затем прослезился и на время покинул зал.

Британец рассчитывает, что завершит карьеру после выступления на Уимблдонском турнире.

В первом круге Australian Open Маррей сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.