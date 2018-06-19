Маррэй провел первый матч почти за год. И проиграл

Экс-первая ракетка мира Энди Маррэй проиграл Нику Киргиосу в матче первого круга турнира в Лондоне. Британец вернулся на корт спустя почти год. Он не принимал участия в матчах после поражения от Сэма Керри в 1/4 финала Уимблдона в июле 2017 года.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 1 983 595 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Ник Киргиос (Австралия) - Энди Маррэй (Великобритания) - 2:6, 7:6 (7:4), 7:5