Маррэй пропустит турнир в Монреале

Британец Энди Маррэй объявил, что пропустит турнир в Монреале из-за травмы бедра. Ранее о пропуске этого турнира заявили Новак Джокович, Стэн Вавринка и Марин Чилич.

– Мне жаль, что приходится принимать такое решение, – цитирует AFP Маррэя. – У меня много хороших воспоминаний о Монреале. Я делаю все, чтобы вернуться в строй как можно быстрее.