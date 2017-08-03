Маррэй пропустит турнир в Монреале

Британец Энди Маррэй объявил, что пропустит турнир в Монреале из-за травмы бедра. Ранее о пропуске этого турнира заявили Новак Джокович, Стэн Вавринка и Марин Чилич.
– Мне жаль, что приходится принимать такое решение, – цитирует AFP Маррэя. – У меня много хороших воспоминаний о Монреале. Я делаю все, чтобы вернуться в строй как можно быстрее.
shpasic
Чтобы не позориться идут отмазы под предлогом мнимой травмы.)) В этом, кстати, тоже проявление его лицемерной натуры и, как следствие, нелюбви в теннисных кругах.) Честнее было бы сказать, как есть, тем более все и так всё прекрасно понимают.)
23:31 3 августа