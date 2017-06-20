Маррэй проиграл Томпсону в первом круге в Лондоне

Британец Энди Маррэй в двух сетах уступил австралийцу Джордану Томпсону в первом круге турнира ATP в Лондоне. Первой ракетке мира не удалось продлить свою 14-матчевую победную серию на траве.

Отметим, что 23-летний Томпсон занимает 90-е место в рейтинге тура. Маррэй во второй раз проиграл "лаки лузеру" за последние шесть дней – то же самое случилось с ним во встрече с Борной Чоричем в третьем круге турнира в Мадриде.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Aegon Championships

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Томпсон (Австралия) – Маррэй (Великобритания, 1) – 7:6 (7:4), 6:2

Керри (США) – Норри (Великобритания, WC) – 6:1, 6:4

Троицки (Сербия) – Типсаревич (Сербия) – 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)