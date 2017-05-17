Маррей проиграл Фоньини во втором круге турнира в Риме

Итальянский теннисист Фабио Фоньини во втором круге турнира АТР в Риме обыграл британца Энди Маррэя - 6:2, 6:4. В еще одном поединке хорват Марин Чилич одержал победу над Райаном Харрисоном из США - 6:3, 6:2. В следующем раунде он встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фоньини (Италия) - Маррэй Э. (Великобритания, 1) - 6:2, 6:4

Чилич (Хорватия, 6) - Харрисон Р. (США) - 6:3, 6:2