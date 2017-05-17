00:36 | ТЕННИС — ATP

Маррей проиграл Фоньини во втором круге турнира в Риме

0
0
0
0
1

Итальянский теннисист Фабио Фоньини во втором круге турнира АТР в Риме обыграл британца Энди Маррэя6:2, 6:4. В еще одном поединке хорват Марин Чилич одержал победу над Райаном Харрисоном из США - 6:3, 6:2. В следующем раунде он встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Рим (Италия) 

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 4 273 775 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Фоньини (Италия) - Маррэй Э. (Великобритания, 1) - 6:2, 6:4

Чилич (Хорватия, 6) - Харрисон Р. (США) - 6:3, 6:2

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

ну шо, эра Маррея, бгг))

01:17