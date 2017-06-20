Маррэй пожертвует призовые от турнира в Лондоне жертвам пожара в Grenfell Tower

Британский теннисист Энди Маррэй пожертвует призовые, которые получит на турнире Aegon Championships, жертвам пожара в Grenfell Tower. 30-летний британец в случае защиты титула чемпиона заработает 347 тысяч фунтов стерлингов. Ранее он уже пять раз выигрывал данный турнир.

В этом году в матче первого круга на турнире в Лондоне Маррэй сыграет с соотечественником Альяжем Бедене.

Напомним, в ночь на 14 июня в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне произошел сильный пожар, в результате которого предположительно погибли 58 человек.