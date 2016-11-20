22:58 | ТЕННИС — ATP

Маррэй победил Джоковича в финале итогового турнира года

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Британец Энди Маррэй стал победителем итогового турнира в Лондоне, в финале победив серба Новака Джоковича со счетом 6:3, 6:4. 

Маррэй впервые выиграл этот турнир и закончил год в статусе первой ракетки мира. Джокович пять раз побеждал на нем.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final

Призовой фонд 7 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Маррэй Э. (Великобритания, 1) – Джокович Н. (Сербия, 2) – 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2016/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Айртон

Энди за месяц все сливки собрал.) Пекин, Шанхай, Вена, Париж, Лондон.)) По идее должен был здесь еле живым быть, но сдюжил.) А эра Джоковича закончилась.) Возраст подошёл, а без своей физики и быстрых ног ему выигрывать нечем.) Впрочем он и его фанаты могут быть довольны карьерой серба, более чем достойная, в 20 лучших олтайм должен войти.) Наступает, точнее уже наступила, эра Энди.) Как долго продлится пока Богу известно.) Но Энди более техничен чем Новак, и у него не всё заточено под физику.) Возможно будет как и Федя пылить ещё лет 5-7.) Поижём-увидим.) Ну а дальше смена в лице Раонича и других претендентов.)

23:41

Искремас

Бесформенный Джокович.

23:35

Thomas_Boy

Джокович не в форме.

23:20

and0508

Тупой теннис ...

23:12

Айртон

Поржал над буками, дававшими на явного фаворита 2,96, и забрал халяву.)) Браво, Энди!) Лучший теннисист мира подтверждает свой статус!)

23:07

Florida9

Как вышел играть с дрожащими коленями так и играл. И зажравшаяся команда на трибунах

23:07

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Материалы других СМИ