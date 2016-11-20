Маррэй победил Джоковича в финале итогового турнира года

Британец Энди Маррэй стал победителем итогового турнира в Лондоне, в финале победив серба Новака Джоковича со счетом 6:3, 6:4.

Маррэй впервые выиграл этот турнир и закончил год в статусе первой ракетки мира. Джокович пять раз побеждал на нем.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final

Призовой фонд 7 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Маррэй Э. (Великобритания, 1) – Джокович Н. (Сербия, 2) – 6:3, 6:4