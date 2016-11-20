Маррэй победил Джоковича в финале итогового турнира года

Британец Энди Маррэй стал победителем итогового турнира в Лондоне, в финале победив серба Новака Джоковича со счетом 6:3, 6:4.
Маррэй впервые выиграл этот турнир и закончил год в статусе первой ракетки мира. Джокович пять раз побеждал на нем.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final
Призовой фонд 7 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Маррэй Э. (Великобритания, 1) – Джокович Н. (Сербия, 2) – 6:3, 6:4
Айртон
Энди за месяц все сливки собрал.) Пекин, Шанхай, Вена, Париж, Лондон.)) По идее должен был здесь еле живым быть, но сдюжил.) А эра Джоковича закончилась.) Возраст подошёл, а без своей физики и быстрых ног ему выигрывать нечем.) Впрочем он и его фанаты могут быть довольны карьерой серба, более чем достойная, в 20 лучших олтайм должен войти.) Наступает, точнее уже наступила, эра Энди.) Как долго продлится пока Богу известно.) Но Энди более техничен чем Новак, и у него не всё заточено под физику.) Возможно будет как и Федя пылить ещё лет 5-7.) Поижём-увидим.) Ну а дальше смена в лице Раонича и других претендентов.)
23:41
Искремас
Бесформенный Джокович.
23:35
Thomas_Boy
Джокович не в форме.
23:20
and0508
Тупой теннис ...
23:12
Айртон
Поржал над буками, дававшими на явного фаворита 2,96, и забрал халяву.)) Браво, Энди!) Лучший теннисист мира подтверждает свой статус!)
23:07
Florida9
Как вышел играть с дрожащими коленями так и играл. И зажравшаяся команда на трибунах
23:07