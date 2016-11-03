Маррэй переиграл Вердаско в Париже в трех сетах

Британец Энди Маррэй нанес поражение испанцу Фернандо Вердаско в матче второго круга турнира в Париже в трех сетах – 6:3, 6:7 (5:7), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Следующим соперником Маррэя станет француз Лукас Пуйе.

Париж (Франция)

Турнир ATP BNP Paribas Masters

Призовой фонд 3 748 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маррэй Э. (Великобритания, 2) – Вердаско (Испания) – 6:3, 6:7 (5:7), 7:5