Маррэй переиграл Вердаско в Париже в трех сетах

Британец Энди Маррэй нанес поражение испанцу Фернандо Вердаско в матче второго круга турнира в Париже в трех сетах – 6:3, 6:7 (5:7), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Следующим соперником Маррэя станет француз Лукас Пуйе.
Париж (Франция)
Турнир ATP BNP Paribas Masters
Призовой фонд 3 748 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маррэй Э. (Великобритания, 2) – Вердаско (Испания) – 6:3, 6:7 (5:7), 7:5
Florida9
восемь мячей испанец залил в конце, включая 2 геймбола. Педаль.
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