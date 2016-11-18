18:40 | ТЕННИС — ATP

Маррэй обыграл Вавринку и вывел Нишикори в полуфинал итогового турнира

0
0
0
1

Энди Маррэй в 3-м туре группового турнира итогового чемпионата ATP обыграл в двух сетах Станисласа Вавринку - 6:4, 6:2. Эта победа позволила британцу занять первое место в группе Джона Макинроя и лишила швейцарца шансов на выход в полуфинал. Вне зависимости от результата матча Кеи Нишикори - Марин Чилич японец станет вторым в группе, так как будет иметь лучший процент выигранных сетов.

Таким образом, стали известны полуфинальные пары итогового турнира: Маррэй сыграет с Раоничем, а Джокович встретится с Нишикори.

Лондон (Англия) 

Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final 

Призовой фонд 7 500 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Группа Джона Макинроя 

Маррэй (Великобритания, 1) - Вавринка (Швейцария, 3) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2016/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

and0508

Только не британец в финале ...

19:23

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ