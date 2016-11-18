Маррэй обыграл Вавринку и вывел Нишикори в полуфинал итогового турнира

Энди Маррэй в 3-м туре группового турнира итогового чемпионата ATP обыграл в двух сетах Станисласа Вавринку - 6:4, 6:2. Эта победа позволила британцу занять первое место в группе Джона Макинроя и лишила швейцарца шансов на выход в полуфинал. Вне зависимости от результата матча Кеи Нишикори - Марин Чилич японец станет вторым в группе, так как будет иметь лучший процент выигранных сетов.
Таким образом, стали известны полуфинальные пары итогового турнира: Маррэй сыграет с Раоничем, а Джокович встретится с Нишикори.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final
Призовой фонд 7 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Джона Макинроя
Маррэй (Великобритания, 1) - Вавринка (Швейцария, 3) - 6:4, 6:2
and0508
Только не британец в финале ...
19:23