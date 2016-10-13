Маррэй обыграл Пуйе и вышел в четвертьфинал турнира в Китае, Раонич выбыл в третьем круге

Вторая ракетка мира Энди Маррэй в третьем круге турнира в Китае одержал победу над французом Лукасом Пуйе - 6:1, 6:3. Встреча продлилась 1 час 18 минут.
В другой встрече испанец Роберто Баутиста Агут переиграл серба Виктора Троицки (6:3, 6:3). Представитель Канады Милош Раонич уступил американцу Джеку Соку (6:0, 4:6, 6:7 (8:10).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 5 452 985 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Маррэй Э. (Великобритания, 2) - Пуйе (Франция, 13) - 6:1, 6:3
Баутиста Агут (Испания, 15) - Троицки (Сербия) - 6:3, 6:3
Сок (США) - Раонич (Канада, 5) - 0:6, 6:4, 7:6 (10:8)