Маррэй обыграл Нишикори на итоговом турнире года

Энди Маррэй в матче группового турнира итогового турнира ATP в трех сетах обыграл Кеи Нишикори. Поединок продлился ровно 200 минут.
Первый номер мирового рейтинга одержал вторую победу кряду. В активе Нишикори – одна победа и одно поражение. Также в группе Джона Макинроя выступают Марин Чилич и Стэн Вавринка.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final
Призовой фонд 7 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Джона Макинроя
Маррэй Э. (Великобритания, 1) – Нишикори (Япония, 5) – 6:7 (9:11), 6:4, 6:4
Айртон
Очень похоже на репетицию финала.)) Но посмотрим, может ещё Джокович попытается пободаться с японцем за право играть в финале.))
20:52