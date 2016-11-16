Маррэй обыграл Нишикори на итоговом турнире года

Энди Маррэй в матче группового турнира итогового турнира ATP в трех сетах обыграл Кеи Нишикори. Поединок продлился ровно 200 минут.

Первый номер мирового рейтинга одержал вторую победу кряду. В активе Нишикори – одна победа и одно поражение. Также в группе Джона Макинроя выступают Марин Чилич и Стэн Вавринка.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final

Призовой фонд 7 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джона Макинроя

Маррэй Э. (Великобритания, 1) – Нишикори (Япония, 5) – 6:7 (9:11), 6:4, 6:4