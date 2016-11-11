Маррэй не пойдет на матч Англия - Шотландия

Британец Энди Маррэй в преддверии старта итогового турнира года отметил, что он не посетит стадион "Уэмбли", где сегодня пройдет матч отборочного турнира чемпионата мира между Англией и Шотландией. По словам первой ракетки мира, он не испытывает особого волнения перед выходом на корт, а за сегодняшним матчем он будет следить со своей семьей из дома.

– Возможно, когда выходишь на корт, у тебя появляется больше уверенности, – цитирует Маррэя BBC. – Однако я не чувствую особой разницы, когда я просыпаюсь в понедельник. У меня одинаковые ощущения.

Я не пойду на матч Англия – Шотландия. Пойдет мой брат, отец, тренер Джейми. Но я буду со своей семьей.