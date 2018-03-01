Маррэй может вернуться на корт до старта травяного сезона

Экс-первая ракетка мира Энди Маррэй может вернуться к тренировкам на корте до конца марта, информирует BBC. Британец планирует начать выступать до старта травяного сезона, который стартует в начале июня турнирами в Штутгарте и Хертогенбосе.

Маррэй в январе перенес операцию на бедре, из-за которой пропустил Australian Open. Отмечается, что восстановление идет хорошо, и теннисист уже начал работать в тренажерном зале.

Напомним, что в своем последнем матче в четвертьфинале Уимблдона в июле 2017 года Маррэй проиграл Сэму Куэрри.