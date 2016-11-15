Маррэй и Соарес обыгралы Брайанов и вышли в плей-офф итогового турнира

Британец Джейми Маррэй и бразилец Бруну Соарес в двух сетах нанесли поражение Бобу и Майку Брайанам из США в матче групповой стадии парного итогового турнира в Лондоне. В другом поединке еще один представитель Бразилии Марселу Мело и хорват Иван Додиг обыграли филиппинца Трита Конрада Юэя и белоруса Максима Мирного.

Маррэй и Соарес уже гарантировали себе место в плей-офф. А Мирный и Юэй выбыли из борьбы за титул.

Лондон (Англия)

Barclays ATP World Tour Final

Призовой фонд 7 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд Группа Эдберга/Яррида

Додиг/Мело (Хорватия/Бразилия, 6) – Юэй/Мирный (Филиппины/Белоруссия, 8) – 7:5, 6:4

Маррэй Дж./Соарес (Великобритания/Бразилия, 2) – Брайан Б./Брайан М. (США, 3) – 6, 6:4