Маррэй и Соарес обыгралы Брайанов и вышли в плей-офф итогового турнира

Британец Джейми Маррэй и бразилец Бруну Соарес в двух сетах нанесли поражение Бобу и Майку Брайанам из США в матче групповой стадии парного итогового турнира в Лондоне. В другом поединке еще один представитель Бразилии Марселу Мело и хорват Иван Додиг обыграли филиппинца Трита Конрада Юэя и белоруса Максима Мирного.
Маррэй и Соарес уже гарантировали себе место в плей-офф. А Мирный и Юэй выбыли из борьбы за титул.
Лондон (Англия)
Barclays ATP World Tour Final
Призовой фонд 7 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд Группа Эдберга/Яррида
Додиг/Мело (Хорватия/Бразилия, 6) – Юэй/Мирный (Филиппины/Белоруссия, 8) – 7:5, 6:4
Маррэй Дж./Соарес (Великобритания/Бразилия, 2) – Брайан Б./Брайан М. (США, 3) – 6, 6:4