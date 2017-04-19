16:23 | ТЕННИС — ATP

Маррэй и Чилич вышли в третий круг турнира в Монте-Карло

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Британец Энди Маррэй переиграл Жиля Мюллера из Люксембурга и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло. В других встречах Жереми Шарди уступил Марину ЧиличуАлександр Зверев одолел Фелисиано ЛопесаТомаш Бердых взял верх над Томми Хаасом, а Альберт Рамос-Виньолас обыграл Карлоса Берлока.

Монте-Карло (Монако) 

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters 

Призовой фонд 4 273 775 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Маррэй Э. (Великобритания, 1) - Мюллер Ж. (Люксембург) - 7:5, 7:5

Чилич (Хорватия, 5) - Шарди (Франция, WC) - 6:3, 6:0

Рамос-Виньолас (Испания, 15) - Берлок (Аргентина, Q) - 6:2, 6:2

Зверев А. (Германия, 14) - Лопес Ф. (Испания) - 6:0, 6:4

Бердых (Чехия, 9) - Хаас Т. (Германия) - 3:6, 6:1, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montecarlo/2017/

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