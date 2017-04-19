Маррэй и Чилич вышли в третий круг турнира в Монте-Карло

Британец Энди Маррэй переиграл Жиля Мюллера из Люксембурга и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло. В других встречах Жереми Шарди уступил Марину Чиличу, Александр Зверев одолел Фелисиано Лопеса, Томаш Бердых взял верх над Томми Хаасом, а Альберт Рамос-Виньолас обыграл Карлоса Берлока.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Маррэй Э. (Великобритания, 1) - Мюллер Ж. (Люксембург) - 7:5, 7:5
Чилич (Хорватия, 5) - Шарди (Франция, WC) - 6:3, 6:0
Рамос-Виньолас (Испания, 15) - Берлок (Аргентина, Q) - 6:2, 6:2
Зверев А. (Германия, 14) - Лопес Ф. (Испания) - 6:0, 6:4
Бердых (Чехия, 9) - Хаас Т. (Германия) - 3:6, 6:1, 6:4