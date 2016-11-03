19:05 | ТЕННИС — ATP

Марин Чилич: "Попадание на итоговый турнир года было моей целью на сезон"

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Марин Чилич, который квалифицировался на итоговый турнир ATP, подчеркнул, что ждал этого несколько лет. 28-летний хорват стал участником итогового турнира во второй раз в карьере, победив сегодня в третьем круге "Мастерса" в Лондоне Давида Гоффена.

– Я ждал этого и ради этого играл в теннис, – приводит официальный сайт АТР слова Чилича. – В течение нескольких лет я боролся за попадание на итоговый турнир АТР. За это время я набрался опыта, который дает мне уверенность. Попадание в Лондон было моей целью на этот сезон.

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