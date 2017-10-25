Марин Чилич: "Попадание на итоговый турнир было одной из моих целей на сезон"

Хорват Марин Чилич отметил, что попадание на итоговый турнир ATP является для него потрясающим достижением. Он также добавил, что это было одной из его целей на сезон.

– Это потрясающее достижение для меня. Я в третий раз за четыре года квалифицировался на итоговый турнир, – цитирует ATP World Tour слова Чилича. – Это было одной из моих целей на сезон. Я рад, что мы с командой смогли этого добиться.

Напомним, Чилич в третий раз отобрался на турнир, в 2014 и 2016 годах он выбывал на групповой стадии. В этом сезоне он выиграл турнир в Стамбуле, а также доходил до финала Уимблдона.

Итоговый турнир пройдет с 12 по 19 ноября в Лондоне.