Марин Чилич: "Моя цель – стать первой ракеткой мира"

Хорватский теннисист Марин Чилич заявил, что целью его спортивной карьеры является возможность занять место первой ракетки мира. По словам спортсмена, он хочет приезжать на турниры как лидер рейтига ATP Рафаэль Надаль и вторая ракетка мира Роджер Федерер​ – выигрывать.

– Моя главная цель– однажды стать первой ракеткой мира, – Tennis World USA Чилича. – Думаю, сейчас я на отличной позиции. Я начал год с финала Australian Open, где сыграл хорошо, а в прошлом сезоне был в финале Уимблдона. Задача-минимум на этот сезон: остаться числе пяти лучших игроков. Кроме того, я хочу выиграть еще один турнир "Большого шлема". Это тоже серьезный вызов, конкуренция там очень высока.

Непросто держать концентрацию и высокий уровень игры на всех турнирах, в которых участвуешь. Роджер и Рафаэль приезжают на любое соревнование за победой. Я тружусь каждый день, чтобы участвовать в турнирах так же, как они.

В настоящее время Чилич занимает четвертое место в рейтинге ATP. Первый – Надаль, второй – Федерер, третий – Александр Зверев.