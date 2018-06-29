Французский теннисист Адриан Маннарино вышел в финал турнира в Антальи, обыграв соотечественника Гаэля Монфиса (4) со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту.

В финале Маннарино встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya

Призовой фонд 426 145 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Адриан Маннарино (Франция, 1) - Гаэль Монфис (Франция, 4, WC) - 4:6, 7:6 (7:4), 6:4