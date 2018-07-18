23:28 18 июля | Теннис — ATP

Маннарино и Гранольерс сыграют в четвертьфинале турнира в Ньюпорте


Первая ракетка турнира в Ньюпорте француз Адриан Маннарино пробился в четвертьфинал, победив Джордана Томпсона.

Его соперником станет Марсель Гранольерс, одолевший Жиля Мюллера.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Dell Technologies Hall of Fame Open

Призовой фонд 557 050 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино (Франция, 1) - Джордан Томпсон (Австралия) - 6:2, 7:6

Тим Смычек (США) - Мэттью Эбден (Австралия, 4) - 6:3, 6:3

Джейсон Юнг (Тайвань, WC) - Николя Маю (Франция) - 6:4, 6:4

Марсель Гранольерс (Испания) - Жиль Мюллер (Люксембург, 6) - 7:5, 7:6

Дуди Села (Израиль) - Иво Карлович (Хорватия) - 7:6, 6:7, 6:2

Стив Джонсон (США, 3) - Кристиан Харрисон (США, WC) - 6:3, 6:1

Рамкумар Раманатан (Индия) - Денис Кудла (США, 8) - 4:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/newport/2018/

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