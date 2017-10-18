18:56 | Теннис — ATP

Маннарино и Джумхур - в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля"


Француз Адриан Маннарино победил Лукаша Росола во втором круге "ВТБ Кубка Кремля". Его соперником в четвертьфинале станет израильтянин Дуди Села. 

Босниец Дамир Джумхур одолел Юки Бхамбри из Индии и сыграет с победителем матча Филиппа Кольшрайбер и Андреаса Сеппи.

Москва (Россия) 

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 877 580 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Маннарино (Франция, 3) - Росол (Чехия, Q) - 6:3, 7:6 (7:4)

Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) - Бхамбри Ю. (Индия, Q) - 4:6, 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/kremlincup/2017/11/6/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий