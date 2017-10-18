Маннарино и Джумхур - в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля"

Француз Адриан Маннарино победил Лукаша Росола во втором круге "ВТБ Кубка Кремля". Его соперником в четвертьфинале станет израильтянин Дуди Села.

Босниец Дамир Джумхур одолел Юки Бхамбри из Индии и сыграет с победителем матча Филиппа Кольшрайбер и Андреаса Сеппи.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маннарино (Франция, 3) - Росол (Чехия, Q) - 6:3, 7:6 (7:4)

Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) - Бхамбри Ю. (Индия, Q) - 4:6, 7:5, 6:4