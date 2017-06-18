Мальдини дебютирует в профессиональном теннисе в 49 лет

Бывший игрок "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини принял решение начать карьеру профессионального теннисиста, сообщает The Sun. Итальянец уже получил wild card в основную сетку турнира серии "Челленджер" Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Турнир пройдет в Милане, где Мальдини сыграет в паре со Стефано Ландонио. Первая игра состоится 26 июня. Именно в этот день Мальдини исполнится 49 лет.

Защитник всю карьеру провел в "Милане", в составе которого он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и семь раз становился чемпионом Италии. Мальдини является рекордсменом чемпионата страны по количеству проведенных матчей. На его счету 647 встреч.