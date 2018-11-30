Максим Мирный завершил карьеру

Белорусский теннисист Максим Мирный, который в 41 год продолжал выступать на турнирах ATP, "Больших шлемах" и в Кубке Дэвиса в парном разряде, принял решение завершить карьеру.

Мирный завоевал 53 титула на соревнованиях ATP, один из которых – в одиночном разряде. Он – лимпийский чемпион 2012 года в смешанном парном разряде, 10-кратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде и миксте, двукратный победитель Итогового турнира ATP (2006, 2011) в парном разряде.

– Я пришел к выводу, что сезон 2018 года стал последним в моей профессиональной карьере, – цитирует Мирного официальный сайт тура. - Мне было трудно принять такое решение, так как теннис был моей жизнью всегда. Мне повезло достичь гораздо большего, чем мог мечтать простой мальчик из Минска.