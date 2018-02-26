Лукас Пуйе: "Хачанов скоро войдет в топ-20"

Француз Лукас Пуйе поздравил россиянина Карена Хачанова с победой на турнире в Марселе. Со счетом 7:5, 3:6, 7:5 Хачанов добился победы. Кроме того, Пуйе высказал предположение, что Хачанов, 41-я ракетка мира, скоро войдет в топ-20.

- Я провел хорошую неделю. Карен - молодой теннисист, который скоро будет в топ-20, - цитирует официальный сайт ATP Пуйе. - Я его поздравляю. В целом матч был хорошим. Каждый раз, когда тыт доходишь до финала, это успешный результат. Надеюсь, что я продолжу показывать хороший теннис и дальше.