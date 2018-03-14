07:40 | Теннис — ATP

Лопес победил Сока на турнире в Калифорнии


Испанец Фелисиано Лопес вышел в четвертый круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 он переиграл американца Джека Сока. Лопес выполнил 15 эйсов и один раз взял чужую подачу. В четвертом круге Лопес встретится с американцем Сэмом Куэрри.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Фелисиано Лопес (Испания, 28) - Джек Сок (США, 8) - 7:6 (8:6), 4:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/indianwells/2018/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!