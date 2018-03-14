Лопес победил Сока на турнире в Калифорнии

Испанец Фелисиано Лопес вышел в четвертый круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 он переиграл американца Джека Сока. Лопес выполнил 15 эйсов и один раз взял чужую подачу. В четвертом круге Лопес встретится с американцем Сэмом Куэрри.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Фелисиано Лопес (Испания, 28) - Джек Сок (США, 8) - 7:6 (8:6), 4:6, 6:4