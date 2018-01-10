Лопес переиграл Шварцмана и вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее

Испанец Фелисиано Лопес обыграл в двух сетах аргентинца Диего Шварцмана во втором круге турнира в Сиднее. Встреча длилась 1 час и 21 минуту.
В четвертьфинале Лопес встретится с австралийцем Алексом де Минауром.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney International
Призовой фонд 468 910 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фоньини (Италия, 4) - Долгополов (Украина) - 3:6, 6:3, 6:4
Лопес Ф. (Испания) - Шварцман (Аргентина, 3) - 6:3, 7:6(7:1)
Де Минаур (Австралия) - Джумхур (Босния и Герцеговина, 7) - 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока
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