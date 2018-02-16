Леонардо Майер обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал в Буэнос-Айресе

Аргентинец Леонардо Майер стал четвертьфиналистом домашнего турнира в Буэнос-Айресе. Со счетом 6:3, 6:3 он переиграл итальянца Фабио Фоньини. Майер выполнил четыре эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. В четвертьфинале аргентинец встретится с французом Гаэлем Монфисом.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 568 190 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Леонардо Майер (Аргентина) - Фабио Фоньини (Италия, 4) - 6:3, 6:3