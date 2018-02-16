06:30 | Теннис — ATP

Леонардо Майер обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал в Буэнос-Айресе


Аргентинец Леонардо Майер стал четвертьфиналистом домашнего турнира в Буэнос-Айресе. Со счетом 6:3, 6:3 он переиграл итальянца Фабио Фоньини. Майер выполнил четыре эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. В четвертьфинале аргентинец встретится с французом Гаэлем Монфисом

Буэнос-Айрес (Аргентина) 

Турнир ATP Argentina Open 

Призовой фонд 568 190 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Леонардо Майер (Аргентина) - Фабио Фоньини (Италия, 4) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/buenos/2018/

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