Лацко и Грот – во втором круге турнира в Ньюпорте

Австралиец Сэмюэл Грот в трех сетах одолел американца Остина Крайчека в первом круге турнира ATP в Ньюпорте. Словак Лукаш Лацко обыграл другого представителя США Райлли Опелку. Также в следующий раунд пробились еще один представитель Австралии Мэттью Эбден и канадец Франк Данцевич.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Tennis Championships

Призовой фонд 535 625 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Эбден (Австралия, Q) – Рам (США, WC) – 6:1, 6:4

Данцевич (Канада, Q) – Сандгрен (США, 7) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Лацко (Словакия, 6) – Опелка (США) – 7:6 (9:7), 6:4

Грот (Австралия, Q) – Крайчек (США, Q) – 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3