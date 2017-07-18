Лацко и Грот – во втором круге турнира в Ньюпорте

Австралиец Сэмюэл Грот в трех сетах одолел американца Остина Крайчека в первом круге турнира ATP в Ньюпорте. Словак Лукаш Лацко обыграл другого представителя США Райлли Опелку. Также в следующий раунд пробились еще один представитель Австралии Мэттью Эбден и канадец Франк Данцевич.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Tennis Championships
Призовой фонд 535 625 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Эбден (Австралия, Q) – Рам (США, WC) – 6:1, 6:4
Данцевич (Канада, Q) – Сандгрен (США, 7) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2
Лацко (Словакия, 6) – Опелка (США) – 7:6 (9:7), 6:4
Грот (Австралия, Q) – Крайчек (США, Q) – 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3