Квитова вышла в финал турнира в Мадриде, где сыграет с Бертенс

Чешская теннисистка Петра Квитова в полуфинале турнира в Мадриде свою соотечественницу Каролину Плишкову - 7:6 (7:4), 6:3. В финале она сыграет с голландкой Кикки Бертенс, которая победила Каролин Гарсию из Франции - 6:2, 6:2.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Петра Квитова (Чехия, 10) - Каролина Плишкова (Чехия, 6) - 7:6 (7:4), 6:3

Кики Бертенс (Голландия) - Каролин Гарсия (Франция, 7) - 6:2, 6:2