Квитова вышла в финал турнира в Мадриде, где сыграет с Бертенс

Чешская теннисистка Петра Квитова в полуфинале турнира в Мадриде свою соотечественницу Каролину Плишкову - 7:6 (7:4), 6:3. В финале она сыграет с голландкой Кикки Бертенс, которая победила Каролин Гарсию из Франции - 6:2, 6:2.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Петра Квитова (Чехия, 10) - Каролина Плишкова (Чехия, 6) - 7:6 (7:4), 6:3
Кики Бертенс (Голландия) - Каролин Гарсия (Франция, 7) - 6:2, 6:2
Материалы других СМИ