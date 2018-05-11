22:58 | Теннис — ATP

Квитова вышла в финал турнира в Мадриде, где сыграет с Бертенс


Чешская теннисистка Петра Квитова в полуфинале турнира в Мадриде свою соотечественницу Каролину Плишкову7:6 (7:4), 6:3. В финале она сыграет с голландкой Кикки Бертенс, которая победила Каролин Гарсию из Франции - 6:2, 6:2.

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 045 855 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Петра Квитова (Чехия, 10) - Каролина Плишкова (Чехия, 6) - 7:6 (7:4), 6:3

Кики Бертенс (Голландия) - Каролин Гарсия (Франция, 7) - 6:2, 6:2

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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