Кузнецов, Южный и Хачанов опустились в рейтинге ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP. Первая шестерка не претерпела изменений. Россияне Андрей Кузнецов, Михаил Южный и Карен Хачанов незначительно опустились в рейтинге, Константин Кравчук остался на 79-й позиции.
Рейтинг АТР
Положение на 24 октября
1 (1*). Джокович (Сербия) – 12 900 очков
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 10 485
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5820
4 (4). Раонич (Канада) - 4690
5 (5). Нишикори (Япония) – 4650
6 (6). Надаль (Испания) – 4380
7 (8). Федерер (Швейцария)– 3720
8 (7). Монфис (Франция) – 3635
9 (10). Тим (Австрия) – 3250
10 (9). Бердых (Чехия) – 3060...
47 (45). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 970…
51 (49). ЮЖНЫЙ (Россия) – 890…
63 (58). ХАЧАНОВ (Россия) – 791…
79 (79). КРАВЧУК (Россия) – 707
* - положение в предыдущем рейтинге