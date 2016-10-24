Кузнецов, Южный и Хачанов опустились в рейтинге ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP. Первая шестерка не претерпела изменений. Россияне Андрей Кузнецов, Михаил Южный и Карен Хачанов незначительно опустились в рейтинге, Константин Кравчук остался на 79-й позиции.

Рейтинг АТР

Положение на 24 октября

1 (1*). Джокович (Сербия) – 12 900 очков

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 10 485

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5820

4 (4). Раонич (Канада) - 4690

5 (5). Нишикори (Япония) – 4650

6 (6). Надаль (Испания) – 4380

7 (8). Федерер (Швейцария)– 3720

8 (7). Монфис (Франция) – 3635

9 (10). Тим (Австрия) – 3250

10 (9). Бердых (Чехия) – 3060...

47 (45). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 970…

51 (49). ЮЖНЫЙ (Россия) – 890…

63 (58). ХАЧАНОВ (Россия) – 791…

79 (79). КРАВЧУК (Россия) – 707

* - положение в предыдущем рейтинге