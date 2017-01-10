Кузнецов вышел во второй круг турнира в Сиднее

Андрей Кузнецов в матче первого круга турнира в Сиднее обыграл Мартина Клижана. Словак отказался от продолжения борьбы при счете 3:0 во втором сете в пользу россиянина. Следующим соперником Кузнецова будет Алекс Де Минаур.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Apia International Sydney

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

КУЗНЕЦОВ (Россия) - Клижан (Словакия) - 2:6, 6:1, 3:0 отказ 2-го игрока

Де Минаур (Австралия) - Пэр (Франция) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:1)

М. Зверев (Германия) - Альмагро (Испания) - 6:4, 6:2