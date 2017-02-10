Кузнецов впервые в карьере вышел в финал турнира ATP

Россияне Андрей Кузнецов и Михаил Елгин пробились в финал парного разряда турнира ATP в Софии. В полуфинале они в двух сетах обыграли вторых "сеяных" хорвата Мате Павича и австрийца Александра Пейя.

Их следующие соперники определятся в поединке сербов Виктора Троицки и Ненада Зимонича с поляком Мариушем Фирстенбергом и словаком Мартином Клижаном. Отметим, что для Кузнецова этот финал станет первым в карьере, а для Елгина – четвертым.

София (Болгария)

Турнир ATP Garanti Koza Sofia Open

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

ЕЛГИН/КУЗНЕЦОВ А. (Россия) – Павич М./Пейя (Хорватия/Австрия, 2) – 6:4, 6:4