Кузнецов сыграет с Троицки в первом круге St. Petersburg Open

В субботу, 16 сентября, в Санкт-Петербурге прошла жеребьевка турнира ATP St. Petersburg Open. В первом круге Михаил Южный сыграет с одним из победителей квалификационного раунда. Андрей Кузнецов встретится с сербом Виктором Троицки, Евгений Донской – с португальцем Жоау Соузой, Даниил Медведев – с итальянцем Томасом Фаббьяно.

Молодой петербургский теннисист Евгений Тюрнев встретится с немцем Филиппом Кольшрайдером (пятая ракетка турнира). Четыре первых ракетки St. Petersburg Open 2017 – Роберто Баутиста Агут, Жо-Вилфрид Цонга, Фабио Фоньини, Адриан Маннарино – начнут турнир со второго круга. (Егор БЫЧКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)