15:38 | ТЕННИС — ATP

Кузнецов сыграет с Гоффеном в первом круге в Роттердаме

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В Роттердаме состоялась жеребьевка турнира категории "500" ABN AMRO World Tennis Tournament. Первая ракетка России 20-летний Карен Хачанов в первом круге сыграет со своим ровесником из Хорватии Борной Чоричем. Во втором он может встретиться с другим хорватом Марином Чиличем, "посеянным" под первым номером, или с Бенуа Пэром, которому проиграл на этой неделе в Монпелье.

Соперником Андрея Кузнецова станет третий "сеяный" бельгиец Давид Гоффен. Также в первом круге второй "сеяный" Доминик Тим сыграет с Александром Зверевым.

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Материалы REN-TV

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