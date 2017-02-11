Кузнецов сыграет с Гоффеном в первом круге в Роттердаме

В Роттердаме состоялась жеребьевка турнира категории "500" ABN AMRO World Tennis Tournament. Первая ракетка России 20-летний Карен Хачанов в первом круге сыграет со своим ровесником из Хорватии Борной Чоричем. Во втором он может встретиться с другим хорватом Марином Чиличем, "посеянным" под первым номером, или с Бенуа Пэром, которому проиграл на этой неделе в Монпелье.

Соперником Андрея Кузнецова станет третий "сеяный" бельгиец Давид Гоффен. Также в первом круге второй "сеяный" Доминик Тим сыграет с Александром Зверевым.