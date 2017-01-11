Кузнецов прошел в четвертьфинал Сиднея

Россиянин Андрей Кузнецов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Сиднее. Его соперник по второму кругу австралиец Алекс Де Минаур отказался от продолжения борьбы после первого сета из-за травмы. Следующим соперником Кузнецова станет испанец Пабло Карреньо Буста.

В другом поединке британец Дэниэл Эванс одолел еще одного представителя Испании Марселя Гранольерса.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Apia International Sydney

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - Де Минаур (Австралия, WC) - 6:2, 0:0 отказ 2-го игрока

Эванс (Великобритания) - Гранольерс (Испания, 8) - 1:6, 6:3, 6:3