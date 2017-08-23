Кузнецов проиграл Изнеру во втором круге турнира в Уинстон-Салеме

Американский теннисист Джон Изнер во втором круге турнира АТР в Уинстон-Салеме обыграл россиянина Андрея Кузнецова - 2:6, 7:6 (7:5), 7:3. Также в следующий раунд вышли Орасио Себальос, Паоло Лоренци, Мартон Фучович, Карлос Берлок, Борна Чорич, Роберто Баутиста Агут, Андреас Сеппи и Стив Джонсон.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 664 825 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Изнер (США, 3) - КУЗНЕЦОВ (Россия) - 2:6, 7:6 (7:5), 7:3

Себальос (Аргентина) - Вердаско (Испания) - 3:6, 7:5, 6:4

Лоренци (Италия) - Монтейру (Бразилия) - 2:6, 6:4, 6:4

Фучович (Венгрия) - Соуза (Португалия) - 6:3, 3:6, 6:1

Берлок (Аргентина) - Троицки (Сербия, 11) - 3:6, 6:1, 6:2

Чорич (Хорватия, 14, WC) - Янг (США) - 4:6, 6:4, 6:2

Сеппи (Италия) - Бедене (Великобритания, 12) - 6:4, 7:5

Баутиста Агут (Испания, 1) - Лайович (Сербия) - 6:4, 6:3

Джонсон (США, 6) - Лу Еньсунь (Тайвань) - 6:4, 6:3