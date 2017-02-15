14:29 | ТЕННИС — ATP

Кузнецов проиграл Гоффену в первом круге в Роттердаме

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Россиянин Андрей Кузнецов проиграл на старте турнира категории "500" в Роттердаме бельгийцу Давиду Гоффену, "посеянному" под третьим номером – 3:6, 2:6. Вторая ракетка России потерпел поражение в стартовом раунде на третьем турнире подряд. Бельгиец во втором круге встретится с голландцем Робином Хаасе.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN AMRO World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 724 930 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гоффен (Бельгия, 3) – КУЗНЕЦОВ (Россия) – 6:3, 6:2

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КОММЕНТАРИИ (1)
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gayduk

Если Кузнецов будет так устойчиво вылетать в 1 круге, то он вылетит из 1 сотни, а не попадет в двадцатку, о чем мечтает его папашка

15:05

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