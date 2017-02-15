Кузнецов проиграл Гоффену в первом круге в Роттердаме

Россиянин Андрей Кузнецов проиграл на старте турнира категории "500" в Роттердаме бельгийцу Давиду Гоффену, "посеянному" под третьим номером – 3:6, 2:6. Вторая ракетка России потерпел поражение в стартовом раунде на третьем турнире подряд. Бельгиец во втором круге встретится с голландцем Робином Хаасе.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN AMRO World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 724 930 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гоффен (Бельгия, 3) – КУЗНЕЦОВ (Россия) – 6:3, 6:2
gayduk
Если Кузнецов будет так устойчиво вылетать в 1 круге, то он вылетит из 1 сотни, а не попадет в двадцатку, о чем мечтает его папашка
15:05