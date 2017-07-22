15:17 | ТЕННИС — ATP

Кузнецов проиграл Долгополову в полуфинале турнира в Бостаде

1

Андрей Кузнецов не смог выйти в финал турнира в Бостаде. Россиянин проиграл в двух сетах украинцу Александру Долгополову. В решающем матче Долгополов встретится с победителем поединка двух испанцев - Давида Феррера и Фернандо Вердаско.

Бостад (Швеция) 

Турнир ATP SkiStar Swedish Open 

Призовой фонд 482 060 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Долгополов (Украина) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/bastad/2017/

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Красавчик, Саша!)) Убрал и Каренчика и Кузнеца.)) Украина, лучшая!))

15:26