Кузнецов проиграл Долгополову в полуфинале турнира в Бостаде

Андрей Кузнецов не смог выйти в финал турнира в Бостаде. Россиянин проиграл в двух сетах украинцу Александру Долгополову. В решающем матче Долгополов встретится с победителем поединка двух испанцев - Давида Феррера и Фернандо Вердаско.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP SkiStar Swedish Open
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Долгополов (Украина) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 6:3, 6:2
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Красавчик, Саша!)) Убрал и Каренчика и Кузнеца.)) Украина, лучшая!))
15:26