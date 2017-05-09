02:11 | ТЕННИС — ATP

Кузнецов проиграл Цонга в первом круге турнира в Мадриде

0
0
0
0

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга в первом круге турнира АТР в Мадриде обыграл россиянина Андрея Кузнецова7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. В следующем раунде он встретится с испанцем Давидом Феррером

Также во второй круг вышел Фелисиано Лепес из Испании, обыгравший Эрнесто Эскобедо из США - 6:4, 6:4.

Мадрид (Испания) 

Турнир ATP Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 5 439 350 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Лопес (Испания) - Эскобедо (США) - 6:4, 6:4

Цонга (Франция) - КУЗНЕЦОВ (Россия) - 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/madrid/2017/

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий